Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoMaturitàNicole MinettiUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

'Se metti in piedi una piscina la adagi sul lato corto' Camera con Vista La7 di Alexander Jakhnagiev – Il video

06 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2026 Se metti in piedi una piscina e la adagi sul lato corto su Camera con Vista su La7 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Nella nuova puntata le ultime idee di Trump, la guerra in Ucraina, la tradizionale Parata per la Festa della Repubblica a via dei fori Imperiali a Roma e tanto altro ancora. Non mancheranno gli iconici balli del direttore di Agenzia Vista e del Presidente Usa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mandello, ordinanza “anti-maranza”. Il sindaco: «Disturbano e sporcano, potranno accedere al lago solo se accompagnati da un adulto» – L’intervista

2.

Nicole Minetti, Marco Travaglio annuncia «conferme sui festini» e una querela alla procura

3.

La prima volta di Laura Ravetto contro l’ex leader Salvini. Alla Camera per Futuro Nazionale: «Ministro, mi parli delle case agli stranieri»

4.

Crosetto lancia una alleanza militare europea accanto alla Nato: l’Unione più 13 paesi, inclusi Turchia e Ucraina

5.

Espulsioni entro 12 settimane, ma niente blocco navale: cosa c’è nel decreto legge sul Patto Ue su migrazione e asilo