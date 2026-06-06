'Se metti in piedi una piscina la adagi sul lato corto' Camera con Vista La7 di Alexander Jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2026 Se metti in piedi una piscina e la adagi sul lato corto su Camera con Vista su La7 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Nella nuova puntata le ultime idee di Trump, la guerra in Ucraina, la tradizionale Parata per la Festa della Repubblica a via dei fori Imperiali a Roma e tanto altro ancora. Non mancheranno gli iconici balli del direttore di Agenzia Vista e del Presidente Usa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev