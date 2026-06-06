Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoMaturitàNicole MinettiUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Sindaco di New York Mamdani cita Balotelli: Non esulto quando segno sto solo facendo mio lavoro – Il video

06 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) New York, 05 giugno 2026 "Mario Balotelli, uno dei più grandi attaccanti della storia recente, una volta ha detto a proposito delle sue esultanze contenute: 'Quando faccio gol non esulto, perché sto solo facendo il mio lavoro. Quando il postino consegna le lettere, esulta?'", così il sindaco di New York Zohran Mamdani durante una conferenza stampa Courtesy: Nyc Mayor's Office Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mandello, ordinanza “anti-maranza”. Il sindaco: «Disturbano e sporcano, potranno accedere al lago solo se accompagnati da un adulto» – L’intervista

2.

Nicole Minetti, Marco Travaglio annuncia «conferme sui festini» e una querela alla procura

3.

La prima volta di Laura Ravetto contro l’ex leader Salvini. Alla Camera per Futuro Nazionale: «Ministro, mi parli delle case agli stranieri»

4.

Crosetto lancia una alleanza militare europea accanto alla Nato: l’Unione più 13 paesi, inclusi Turchia e Ucraina

5.

Espulsioni entro 12 settimane, ma niente blocco navale: cosa c’è nel decreto legge sul Patto Ue su migrazione e asilo