Sindaco di New York Mamdani cita Balotelli: Non esulto quando segno sto solo facendo mio lavoro – Il video

(Agenzia Vista) New York, 05 giugno 2026 "Mario Balotelli, uno dei più grandi attaccanti della storia recente, una volta ha detto a proposito delle sue esultanze contenute: 'Quando faccio gol non esulto, perché sto solo facendo il mio lavoro. Quando il postino consegna le lettere, esulta?'", così il sindaco di New York Zohran Mamdani durante una conferenza stampa Courtesy: Nyc Mayor's Office Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev