82 anno sbarco Normandia, Segretario Usa Hegesth: Europa rischia invasione migranti – Il video

(Agenzia Vista) Normandia, 06 giugno 2026 "82 anni fa, oggi, la sopravvivenza della civiltà occidentale era appesa a un filo. Forze oscure avevano travolto l'Europa. Hitler si vantava che il suo Vallo Atlantico fosse impenetrabile. Ma il nostro nemico fece un errore di calcolo fatale. Sottovalutarono l'incrollabile volontà del soldato americano.", così il Segretario alla Guerra Usa Pete Hegseth durante il suo discorso per l'82° anniversario dello sbarco in Normandia al Normandy American Cemetery di Colleville-sur-Mer, in Normandia. Courtesy: Department of War Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev