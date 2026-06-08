Eriksen rassicura i tifosi: «Sto bene, non è come nel 2021. Il pacemaker ha funzionato»

Il messaggio su Instagram: «La mia guarigione è iniziata. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli»

«Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021». Così Christian Eriksen ha voluto rassicurare tutti dopo il malore accusato in campo nell’amichevole con l’Ucraina. «Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata – ha scritto in un post su Instagram – . Grazie alla competenza dei medici il mio pacemaker ha funzionato esattamente come previsto: tutelarmi quando ne ho bisogno. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli».

Cosa è successo

Il centrocampista danese, oggi 34enne, è stato colto da un nuovo malore durante la partita amichevole tra Danimarca e Ucraina. Al 19′ si è improvvisamente toccato il petto per poi crollare a terra, spingendo il direttore di gara ad annullare la partita. Tra gli spalti si è ricordato, con profonda preoccupazione, il drammatico arresto cardiaco vissuto dal calciatore durante Euro 2021 sul prato del Parken Stadium, a cui dopo gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo.