Fontana (Lombardia) a premiazione eccellenze lombarde nel calcio: Emergiamo a tutti i livelli – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 09 giugno 2026 "È una festa del calcio lombardo che, come dicevo poco fa in aula, ha dimostrato che anche in questo ambito la Lombardia riesce ad eccellere. Sia dai massimi livelli, sia i medi, sia a livello di Serie C, che sono tutta la parte professionistica, ma io dico anche tutta la parte dilettantistica che è un'altra eccellenza, perché siamo in grado di far giocare tanti ragazzi, siamo in grado di far vedere lo sport come vera aggregazione sociale", così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev