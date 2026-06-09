Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoMaturitàNicole MinettiUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Fontana (Lombardia) a premiazione eccellenze lombarde nel calcio: Emergiamo a tutti i livelli – Il video

09 Giugno 2026 - 20:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Milano, 09 giugno 2026 "È una festa del calcio lombardo che, come dicevo poco fa in aula, ha dimostrato che anche in questo ambito la Lombardia riesce ad eccellere. Sia dai massimi livelli, sia i medi, sia a livello di Serie C, che sono tutta la parte professionistica, ma io dico anche tutta la parte dilettantistica che è un'altra eccellenza, perché siamo in grado di far giocare tanti ragazzi, siamo in grado di far vedere lo sport come vera aggregazione sociale", così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Courtesy: Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ballottaggi comunali 2026: il centrodestra si prende Lecco, il centrosinistra strappa Agrigento. Meloni: «La nostra coalizione è solida e forte»

2.

Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale si scusa: «Le mie parole sbagliate»

3.

Comunali, a Vigevano Forza Italia ribalta la partita del centrodestra. Al ballottaggio vince senza Lega e Vannacci

4.

La sinistra incassa un buon risultato in Sicilia (anche grazie a un’ex Iena). La vittoria ad Agrigento carica il Pd: «Liberiamo la regione da un sistema criminogeno»

5.

Roberto Formigoni non esclude un ritorno: «Accetterei la presidenza della Lombardia»