Bonetti (Azione): Intollerabili gli attacchi russi a Mattarella Meloni lo dica con chiarezza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "È intollerabile! Ed è intollerabile, lo dovrebbe dire chiunque abbia veramente a cuore, rappresentando le istituzioni di questa Repubblica, la nostra patria, chiunque ami davvero la nostra bandiera, se la ama davvero, e su queste parole dovrebbe dire con chiarezza che noi non lo possiamo accettare e lo avrebbe dovuto dire con chiarezza la Presidente del Consiglio. Noi lo diciamo e lo diciamo perché quella voce non è la voce, come ha detto l'ambasciatore russo ieri sera, di uno degli alti colli romani, è la voce della Repubblica italiana che riconosce la colpevolezza della Russia che si è macchiata di uno dei più gravi reati di questo millennio. La Presidente ha ricordato che la guerra in Ucraina oggi supera per durata la prima guerra mondiale,bbene noi oggi stiamo vedendo la Russia di Putin che mette in atto una rivisitazione di quella voracità imperialistica che tanto danno ha fatto nel Novecento", così Elena Bonetti di Azione intervenuta in Aula alla Camera per le Comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev