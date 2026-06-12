Ecco la nuova Reflecting Pool del Lincoln Memorial di Washington restaurata e dipinta di blu – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 11 giugno 2026 Il Dipartimento degli Interni ha completato i lavori di restauro della Reflecting Pool del Lincoln Memorial, che è stata riaperta al pubblico con il fondo ridipinto di blu.Il segretario Doug Burgum ha pubblicato un video che mostra gli operai al lavoro sulla vasca, accompagnati dalla canzone “Blue Moon”. L’intervento fa parte delle iniziative dell’amministrazione Trump per il miglioramento estetico dei monumenti e degli spazi pubblici della capitale. Courtesy: Secretary Doug Burgum Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev