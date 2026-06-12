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Giovanni Carnevali nuovo ad della Juve, via Comolli con buonuscita: chi è il dirigente scelto da John Elkann

12 Giugno 2026 - 12:03 Giulia Norvegno
Giovanni Carnevali
Giovanni Carnevali
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Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha deliberato la nomina di Giovanni Carnevali come amministratore delegato e direttore generale del club. Lo riferisce la società bianconera in un comunicato ufficiale, precisando che all’ex Sassuolo viene affidata «la guida manageriale della Società con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale bianconero». La nomina arriva dopo le dimissioni di Damien Comolli, che lascia con una buonuscita da 850mila euro lordi, mentre il club rinuncia a recuperare il bonus alla firma.

Le prime parole di Carnevali da dirigente della Juve

Ai canali ufficiali bianconeri, riportati dalla Gazzetta dello Sport, Carnevali ha dichiarato di essere «orgoglioso e onorato» di entrare in un club con una storia così radicata, ringraziando la società, l’azionista di maggioranza e John Elkann per la fiducia ricevuta. «Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi», ha aggiunto, promettendo di lavorare per rendere la Juventus «sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del Club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri».

In aggiornamento

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