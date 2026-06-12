Lollobrigida su controlli agroalimentare: Meno burocrazia per onesti e tolleranza zero per criminali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2026 "Sono due anni che abbiamo messo in piedi questa cabina di regia, adesso è stata integrata anche dalle rappresentanze del mondo agricolo. Ma l'abbiamo fatta diventare legge perché l'efficacia di un lavoro congiunto si è dimostrata esattamente capace di rendere la vita degli imprenditori onesti più semplice, con meno controlli non mirati. E invece avere controlli mirati basati sul fattore del rischio, su degli indicatori specifici che ti permettono di colpire chi commette crimini. Questo era l'obiettivo che ci siamo posti. C'è ancora molto da fare, figuriamoci, ma molto è stato fatto e i risultati che abbiamo davanti agli occhi, che sono stati oggi rendicontati, sono dei risultati importantissimi.", così Francesco Lollobrogida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, a margine dell Cabina di regia su controlli agroalimentari al Ministero dell'Agricoltura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev