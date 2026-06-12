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Mattarella alla chiusura dell’anno accademico dell’Accademia Nazionale dei Lincei – Il video

12 Giugno 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Palazzo Corsini a Roma all’adunanza solenne per la chiusura dell’anno accademico 2025-2026 dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Nel corso della cerimonia, aperta dalla relazione di Roberto Antonelli, Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, sono stati conferiti il Premio Nazionale “Presidente della Repubblica 2026” e proclamati i vincitori del “Premio Linceo per la linguistica” e del Premio “Ministro della Cultura 2026”. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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