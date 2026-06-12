Mattarella su Hormuz: Inaccettabile blocco passaggi marittimi, danneggia comunità internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Abbiamo parlato delle con… delle conseguenze che le crisi del mondo comportano anche per i nostri paesi sul piano energetico, ma non soltanto su quello, e le conseguenze che comportano per l'intera comunità internazionale, particolarmente per i paesi più deboli sul piano alimentare. Abbiamo parlato delle con… delle conseguenze della chiusura dello Stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quel importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale a danno di tutte le popolazioni, anche di coloro che attivano questi blocchi e questi ostacoli", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla conferenza stampa congiunta con il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae Myung al Quirinale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev