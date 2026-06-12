Tajani su voli estivi: Nessun volo cancellato, Ita viaggerà senza problemi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2026 "Beh, buone notizie per gli italiani. Mi pare che sia di grande interesse quello che ha detto il presidente di ITA che quest'estate ITA Airways volerà senza problemi, quindi non verranno cancellati i voli. Questo è un messaggio fondamentale per chi viene dall'estero nel nostro Paese a trascorrere le vacanze, gli italiani che ritornano dall'estero, gli italiani che partono, gli italiani che viaggiano all'interno del territorio nazionale. È una bella notizia che si aggiunge alla bella notizia dell'incremento straordinario dell'export, quindi vuol dire che la nostra economia, nonostante tutto, va nella giusta direzione, cresce la produzione industriale. Quindi una serie di buone notizie che dimostrano che questo Paese può andare avanti, può superare le difficoltà.". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della Conferenza dei consoli d'Italia alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev