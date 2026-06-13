'Atteggiamenti infantili' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 la Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. Nella nuova puntata il dibattito e le bagarre in Aula in occasione delle comunicazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo, con dietro lwe quinte e i momenti piu' significativi. Non mancheranno i balli cult. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev