Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoDonald TrumpGiorgia MeloniMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

'Atteggiamenti infantili' su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

13 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2026 L'anticipazione di Camera con Vista, il programma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 la Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. Nella nuova puntata il dibattito e le bagarre in Aula in occasione delle comunicazione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo, con dietro lwe quinte e i momenti piu' significativi. Non mancheranno i balli cult. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Conte parla e Meloni reagisce: «Ma io non c’ero». Dopo le ginocchiere, lo scontro sulla clip montata con le espressioni della premier – Il video

2.

Roberto Vannacci riunisce la sua costituente: 1.700 delegati e il presidente nomina tutti i vertici, tranne l’assemblea

3.

Dalla settimana lavorativa di 24 ore ai 6 bisogni fondamentali gratuiti: ecco il programma del partito Capibara che vuole partecipare alle elezioni del 2027

4.

Meloni-M5S, lo scontro alla Camera e le accuse di sessismo: «Inginocchiata a Trump e Netanyahu». «Vi dà fastidio una donna premier» – Il video

5.

«No all’Ucraina in Europa, sì alla remigrazione coatta»: nella risoluzione alla Camera il programma del partito di Vannacci