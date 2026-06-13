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Meloni: Solidarietà all'opposizione per perdita di Orban, vostra principale fonte di argomentazione – Il video

13 Giugno 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2026 "Consentitemi in apertura, all'esito di questo dibattito, di esprimere la mia personale solidarietà, la solidarietà di tutto il governo, alla opposizione per la perdita di Viktor Orbán, principale fonte di ispirazione e principale argomentazione da un decennio a questa parte in quest'aula, che oggi, chiaramente, comincia ad avere delle sue difficoltà", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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