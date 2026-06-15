L'annuncio del premier britannico Starmer: Governo vieterà uso dei social ai minori di 16 anni – Il video

(Agenzia Vista) Londra, 12 giugno 2026 "Perché oggi è un grande momento per il nostro Paese. Questo è un grande passo, un vero cambiamento per i nostri figli e per il nostro futuro. Perché oggi posso annunciare che il governo vieterà l’accesso ai social media a tutti i bambini al di sotto dei 16 anni", così il premier britannico Keir Starmer a una conferenza stampa a Downing Street. Courtesy: 10 Downing Street Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev