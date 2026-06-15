Guerra Ucraina, in una settimana lanciati quasi 2mila droni e bombe russe – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 15 giugno 2026 La Russia intensifica gli attacchi contro le città e le infrastrutture civili ucraine. Secondo il bilancio degli ultimi sette giorni, le forze russe hanno lanciato contro il territorio ucraino 1.920 droni d'attacco, 1.790 bombe aeree guidate e 17 missili di vario tipo. In vista dei prossimi vertici di G7, Unione Europea e NATO, il presidente Volodymyr Zelensky ha sottolineato la necessità di ottenere "decisioni concrete" dai partner internazionali per rafforzare le difese. Tra le priorità indicate da Kiev figurano il supporto per la difesa aerea, il potenziamento delle capacità a lungo raggio, l'ampliamento della cooperazione nel formato 'Drone Deals' e un ulteriore inasprimento delle sanzioni contro Mosca, considerati elementi chiave per raggiungere una pace duratura e in sicurezza, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev