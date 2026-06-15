Meloni arriva a Ginevra per partecipare al G7 di Evian, in Francia – Il video

(Agenzia Vista) Ginevra, 15 giugno 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all'aeroporto internazionale di Ginevra, dove è stata accolta dal presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, e dall'ambasciatore d'Italia a Berna, Gian Lorenzo Cornado. Da Ginevra proseguirà per Évian-les-Bains, sede del vertice dei leader del G7, in programma fino al 17 giugno. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev