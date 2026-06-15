Meloni riceve premier giapponese Takaichi: Un piacere accogliere qui la mia amica Sanae – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2026 "Grazie di essere qui, stato è per me davvero un eh onore, un piacere accogliere a Roma il Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi, la mia amica Sanae. Spero di essere riuscita per quanto possibile nel breve tempo che abbiamo a disposizione a ricambiare l'accoglienza affettuosa che è stata riservata a me e alla mia delegazione quando eh a gennaio siamo venuti in visita a Tokyo. Sono molto molto contenta di avere l'occasione di incontrarci di nuovo, perché chiaramente eh l'occasione di confrontarmi ancora una volta con un'amica, ma anche perché ho potuto confrontarmi con un leader pragmatico, concreto, determinato, a cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è eh convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici, destinati a lavorare insieme perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro.", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alle dichiarazioni congiunte con la premiere giapponese Sanae Takaichi a Villa Doria Pamphilj. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev