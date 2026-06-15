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Raid russo su monastero Lavra, patrimonio dell'Unesco a Kiev. Il sopralluogo di Zelensky – Il video

15 Giugno 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 15 giugno 2026 Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato il complesso monastico della Lavra di Kyiv-Pechersk, danneggiato dai raid russi della notte sulla capitale. In un video pubblicato sui social, Zelensky mostra i danni subiti dal sito religioso, inserito tra i patrimoni mondiali dell’Unesco, e accusa Mosca di aver colpito deliberatamente l’area con due droni. La Russia nega di aver preso di mira il monastero. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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