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Tajani alla Conferenza dei Consoli: Siete nostri sindaci nel mondo – Il video

15 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 12 giugno 2026 "Voi siete un po' i sindaci d'Italia nel mondo, siete quelli che vi fate carico dei problemi dei nostri connazionali, non è sempre facile risolvere i problemi, lo sapete bene. Però, veramente, grazie di cuore. Abbiamo voluto valorizzare il vostro ruolo come strumento fondamentale per aiutare i cittadini anche con la riforma del Ministero che, come sapete, è in vigore dal primo dell'anno", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Conferenza dei Consoli alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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