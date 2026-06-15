Tajani: Il turismo delle radici grande opportunità per l'Italia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2026 "Il turismo delle radici è una grande opportunità per l’Italia, perché consente di rafforzare il legame con gli oltre 80 milioni di italiani e italo-discendenti nel mondo e, allo stesso tempo, valorizzare piccoli comuni, borghi e aree interne", lo ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto all’evento conclusivo della prima fase del progetto “Turismo delle radici”, promosso dal Maeci e finanziato nell’ambito del Pnrr. Alla manifestazione, davanti al Palazzo della Farnesina, hanno partecipato anche il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio, oltre cento sindaci dei Comuni delle radici, consoli, delegazioni giovanili del Coni provenienti da diversi Paesi, esponenti del mondo dello sport. Farnesina Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev