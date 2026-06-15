Takaichi cita Meloni quando disse "Ganbaru" a Tokyo: Ricambio dicendo (in italiano) "Buon lavoro" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2026 "Ricordo quando Giorgia venne a Tokyo e citò la parola giapponese Ganbaru, voglio ricambiare con l'espressione italiana "Buon lavoro". Spero che la pronuncia sia giusta. Ammiro molto il modo in cui la società italiana esprime il rispetto per il valore del lavoro, credo che questo sia il segreto, l'eccellenza della manifattura italiana, dall'automobile alla moda. E anch'io desidero continuare a fare un buon lavoro insieme a Giorgia. E quindi, Giorgia, grazie. Buon lavoro", così la premier giapponese Sanae Takaichi durante le dichiarazioni congiunte con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Villa Doria Pamphilj. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev