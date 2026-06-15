Vannacci chiude al Centrodestra: Nostre linee rosse rimangono tali, vicini solo a Futuro Nazionale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2026 "Come no? Le ho già risposto. E che quindi continuo con questa mia politica e con questi miei principi, valori e ideali che rappresenta Futuro Nazionale. E che quindi, chiunque voglia collaborare con noi, deve prendere in considerazione proprio queste linee rosse, che noi non cambieremo", così il generale Roberto Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev