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Vannacci chiude al Centrodestra: Nostre linee rosse rimangono tali, vicini solo a Futuro Nazionale – Il video

15 Giugno 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2026 "Come no? Le ho già risposto. E che quindi continuo con questa mia politica e con questi miei principi, valori e ideali che rappresenta Futuro Nazionale. E che quindi, chiunque voglia collaborare con noi, deve prendere in considerazione proprio queste linee rosse, che noi non cambieremo", così il generale Roberto Vannacci all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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