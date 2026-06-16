Adesione Ucraina all'Ue, Tajani: Aperto primo capitolo, ma non dimentichiamo i Balcani – Il video

(Agenzia Vista) Bari, 16 giugno 2026 "Ci vorrà tempo, noi stiamo aiutando Kiev a migliorare le proprie condizioni, anche a combattere la corruzione. Stiamo lavorando anche con la nostra Guardia di Finanza per esportare il nostro saper-fare. Questo significa che l'Ucraina potrà migliorare. Ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare i paesi dei Balcani, che sono già candidati. Albania e Montenegro sono pronti, altri stanno facendo passi positivi in avanti. Quindi, insieme all'Ucraina e alla Moldavia, dobbiamo seguire con attenzione i Balcani, che non vanno dimenticati, anzi toccherà prima a loro a far parte dell'Unione Europea e poi all'Ucraina", così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento "Obiettivo Export: imprese e territori del Sud Italia verso la Conferenza Nazionale dell’Export”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev