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Camera, scontro tra vannacciani e leghisti sui rimpatri. Molteni: «No lezioni su immigrazione da chi era in maggioranza» – Il video

16 Giugno 2026 - 18:08 Alba Romano
Scintille tra il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello e il sottosegretario all'Interno. Il parlamentare: «Il governo non è passato dalle parole ai fatti»
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Botta e risposta in Aula alla Camera tra il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e il deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello durante l’esame del ddl sui rimpatri volontari assistiti. Ziello ha illustrato un ordine del giorno volto a impegnare il governo a intervenire contro il fenomeno dei certificati medici falsi utilizzati da alcuni immigrati per evitare il trattenimento nei Cpr o l’imbarco sui voli di rimpatrio. Il deputato ha criticato l’esecutivo sostenendo che, nonostante le dichiarazioni degli anni passati sul tema, «il governo non è passato dalle parole ai fatti».

Molteni: «Niente lezioni da chi ieri era in maggioranza»

Immediata la replica di Molteni, che ha respinto le accuse: «Il governo non prende lezioni in materia di contrasto all’immigrazione irregolare da chi ieri era in maggioranza e oggi siede nei banchi dell’opposizione». Il sottosegretario ha inoltre ricordato che sul tema esiste già una proposta di legge e ha spiegato che il parere inizialmente favorevole con riformulazione era legato alla natura dell’ordine del giorno, ritenendo opportuno subordinare l’impegno a una successiva valutazione. Al termine del confronto, tuttavia, il governo ha modificato il proprio orientamento esprimendo un parere pienamente favorevole all’ordine del giorno, che è stato così approvato.

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