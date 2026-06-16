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Crosetto su sminamento Hormuz: Navi italiane pronte, ma mancano precondizioni – Il video

16 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 15 giugno 2026 ""No, guardi, il Segretario Hegseth era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine, più una nave di sostegno logistico e una protezione, quindi è è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi. Mancano le precondizioni, quelle esterne che sono la un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non non mandiamo le navi a fare la guerra, mandiamo le navi a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda il livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento", così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine dell'incontro con il segretario alla Guerra Usa Pete Hegseth. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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