Crosetto su sminamento Hormuz: Navi italiane pronte, ma mancano precondizioni – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 15 giugno 2026 ""No, guardi, il Segretario Hegseth era totalmente a conoscenza del fatto che l'Italia aveva già inviato a Gibuti due navi cacciamine, più una nave di sostegno logistico e una protezione, quindi è è pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi. Mancano le precondizioni, quelle esterne che sono la un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non non mandiamo le navi a fare la guerra, mandiamo le navi a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda il livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento", così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine dell'incontro con il segretario alla Guerra Usa Pete Hegseth. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev