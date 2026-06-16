Da "Felicità" a Tom Petty, da 007 a Beethoven rock, l'omaggio musicale di Macron ai leader del G7 – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 L'omaggio musicale sui social di Macron ai leader G7 che ha accolto ad Evian prima di iniziare i lavori del vertice sono basati sulla storia e la cultura dei loro Paesi di origine: per Meloni, ad esempio, ha scelto "Felicità", celebre brano di Al Bano e Romina Power, per Trump ha scelto Tom Petty, per i due leader Ue Costa e von der Leyen una versione rock dell'Inno alla Gioia di Beethoven, per Starmer un brano di 007. X Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev