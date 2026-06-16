Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpG7Giorgia MeloniMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Da "Felicità" a Tom Petty, da 007 a Beethoven rock, l'omaggio musicale di Macron ai leader del G7 – Il video

16 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 L'omaggio musicale sui social di Macron ai leader G7 che ha accolto ad Evian prima di iniziare i lavori del vertice sono basati sulla storia e la cultura dei loro Paesi di origine: per Meloni, ad esempio, ha scelto "Felicità", celebre brano di Al Bano e Romina Power, per Trump ha scelto Tom Petty, per i due leader Ue Costa e von der Leyen una versione rock dell'Inno alla Gioia di Beethoven, per Starmer un brano di 007. X Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

I conti in tasca a Roberto Vannacci: tra il boom di vendite dei libri, lo stipendio da eurodeputato e la pensione da generale, ecco quanto guadagna

2.

Roberto Vannacci ha preso Matteo Salvini: Lega e Futuro Nazionale appaiati al 5,3%. Il generale ferisce anche la Meloni: il centrodestra è terremotato

3.

Maurizio Lupi e Vannacci come Beppe Grillo: «Il suo è un M5s di estrema destra»

4.

Vannacci all’attacco: «Il femminicidio non esiste, è un omicidio come gli altri». E lancia la sfida a Meloni: «Pronti al voto anche domani»

5.

La famiglia Dalla contro Vannacci per l’utilizzo di Futura: «A Lucio non piacerebbe»