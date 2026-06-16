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Esercito ucraino colpisce raffineria nella regione di Mosca a 500 chilometri dal confine – Il video

16 Giugno 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 16 giugno 2026 Le forze ucraine hanno colpito una raffineria di petrolio situata nella regione di Mosca, a una distanza di circa 500 chilometri. Lo ha reso noto il presidente Volodymyr Zelensky, attribuendo l'operazione all'azione congiunta dei servizi di sicurezza, delle forze speciali, dell'intelligence militare e delle unità missilistiche e dei droni. Nel suo messaggio, il capo dello Stato ha definito l'impiego del lungo raggio come un elemento chiave della strategia di pressione per spingere la Russia alla conclusione del conflitto, secondo quanto riferisce Volodymyr Zelensky su Telegram. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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