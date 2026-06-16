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G7 Evian, il bilaterale della premier Meloni con il Primo Ministro del Canada, Mark Carney. Immagini – Il video

16 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 A margine dei lavori del G7 di Evian, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio con il Primo Ministro del Canada, Mark Carney. I due Leader hanno convenuto di continuare a lavorare per l’adozione di un accordo quadro tra Roma e Ottawa su temi strategici quali la difesa, le infrastrutture, l’energia, i minerali critici, lo spazio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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