Meloni e Modi scherzano tra i leader del G7: Siamo la coppia più famosa del mondo – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 La foto di gruppo dei leader del G7 di Evian, in Francia. Tra gli altri, sorridono in posa Trump, Meloni e Macron. Oltre ai Paesi leader del G7, ci sono i rappresentanti delle Nazioni ospiti del summit, come il brasiliano Lula e l'indiano Modi. Quest'ultimo è stato protagonist, insieme alla premier Meloni, di un simpatico siparietto. Alla richiesta di qualcuno dei leader ospiti, Meloni ha detto ridendo: "Sì, è vero, siamo famosi di Instagram", riferendosi al trend #melodi che fece il giro del mondo durante la sua visita in India. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev