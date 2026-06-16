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"Sì, siamo famosi su Instagram", siparietto di Meloni e Modi tra i leader del G7 – Il video

16 Giugno 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 La foto di gruppo dei leader del G7 di Evian, in Francia. Tra gli altri, sorridono in posa Trump, Meloni e Macron. Oltre ai Paesi leader del G7, ci sono i rappresentanti delle Nazioni ospiti del summit, come il brasiliano Lula e l'indiano Modi. Quest'ultimo è stato protagonist, insieme alla premier Meloni, di un simpatico siparietto. Alla richiesta di qualcuno dei leader ospiti, Meloni ha detto ridendo: "Sì, è vero, siamo famosi di Instagram", riferendosi al trend #melodi che fece il giro del mondo durante la sua visita in India. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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