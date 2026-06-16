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Von der Leyen al G7: Dobbiamo collaborare sulle materie prime critiche – Il video

16 Giugno 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 "Un tema chiave per il G7 di quest'anno è quello degli squilibri economici globali. Ciò significa che alcuni Paesi producono troppo e consumano troppo poco, e naturalmente accade il contrario. Queste dinamiche sono sempre più pericolose per la stabilità dell'economia globale. Dobbiamo collaborare per raggiungere una produzione adeguata di queste materie prime critiche, ed è per questo che stiamo lavorando con il G7 e altri paesi partner a un accordo sulle materie prime critiche". Così la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Evian, in Francia, a margine del vertice G7. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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