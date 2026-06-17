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Addio a Cardinale Ruini, ecco Papa Leone che lo saluta dopo Messa intronizzazione nel 2025 – Il video

17 Giugno 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Vaticano, 16 giugno 2026 Si è spento a Roma il Cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni. Ha ricoperto il ruolo di vicario del pontefice per la diocesi di Roma e di arciprete della Basilica papale di San Giovanni in Laterano dal 1991 al 2008 ed è stato presidente della Conferenza episcopale italiana. L'anno scorso, 94enne, ha partecipato ai funerali di Papa Francesco e poi alla Messa di intronizzazione di Papa Leone XIV seduto in sedia a rotelle in Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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