Addio a Cardinale Ruini, eccolo al funerale di Papa Francesco nel 2025 – Il video

(Agenzia Vista) Vaticano, 16 giugno 2026 Si è spento a Roma il Cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni. Ha ricoperto il ruolo di vicario del pontefice per la diocesi di Roma e di arciprete della Basilica papale di San Giovanni in Laterano dal 1991 al 2008 ed è stato presidente della Conferenza episcopale italiana. L'anno scorso, 94enne, ha partecipato ai funerali di Papa Francesco e poi alla Messa di intronizzazione di Papa Leone XIV seduto in sedia a rotelle in Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev