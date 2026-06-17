Caos sull’Alta Velocità Milano-Bologna, in tilt alla linea elettrica. L’emergenza caldo sui treni bloccati: cancellazioni e ritardi fino a 280 minuti

Un guasto alla linea elettrica ha mandato in tilt la dorsale ferroviaria più trafficata d’Italia. Dalle 10.20 di stamattina la circolazione sull’Alta Velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è rimasta sospesa per verifiche tecniche, con conseguenze a catena su Frecciarossa, Intercity e Regionali. I tecnici di RFI sono intervenuti per ripristinare la piena operatività della tratta, come spiegato in una nota dal gruppo FS, e in tarda mattinata il problema sarebbe stato risolto. I disagi, però, hanno continuato a propagarsi lungo l’intera giornata.

Quanti treni cancellati e quali ritardi sulla linea Av

I numeri raccontano l’entità del disservizio. Secondo quanto comunicato da Infomobilità di Trenitalia, alcuni convogli AV sono stati dirottati sulla linea convenzionale, con un allungamento dei tempi di percorrenza che può arrivare fino a 120 minuti, oltre a possibili soppressioni. Il bilancio parlava inizialmente di sei treni cancellati e venti coinvolti con forti ritardi, ma il nodo di Bologna, come riferisce l’Ansa, ha registrato presto un quadro ancora più critico: almeno sette corse soppresse e decine in ritardo ben oltre l’ora. Il caso più eclatante riguarda il Frecciarossa 9311 diretto a Torino, che ha accumulato un ritardo di 280 minuti.

Il racconto di una passeggera sul treno Italo

A Fanpage una passeggera ha raccontato di malori sul treno Italo 9970. Il convoglio sarebbe rimasto bloccato per oltre tre ore sotto al sole, con la temperatura indicata a bordo di 46 gradi. Il treno era partito da Roma Termini e diretto a Milano Rogoredo. Il convoglio sarebbe rimasto fermo «nel nulla» dopo il guasto elettrico alla linea. «All’inizio siamo rimasti chiusi dentro senza neanche l’aria condizionata», ha raccontato la passeggera

Cosa succede a Bologna e Milano per i passeggeri

Nelle stazioni la situazione è stata tesa per ore. A Bologna, in particolare, l’Ansa segnala numerosi viaggiatori fermi sulle banchine in attesa di informazioni sui propri spostamenti, mentre il personale Trenitalia ha confermato che i convogli AV avrebbero proseguito sulla linea storica con tempi di viaggio sensibilmente dilatati. L’effetto domino, com’era prevedibile, si è esteso ben oltre il tratto Melegnano-Piacenza, coinvolgendo collegamenti diretti verso Torino, Roma e il Sud, e lasciando aperta la coda dei disagi anche dopo il ripristino tecnico della linea.

Il blocco causato da un incendio

Il problema alla linea elettrica dell’alta velocità a Livraga, nel Lodigiano, che ha causato il blocco della circolazione dei treni fra Milano Rogoredo e Piacenza, ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con due autobotti e due moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente. Due treni dell’alta velocità sono rimasti bloccati a lungo, una passeggera di 44 anni è stata soccorsa ma non ha avuto bisogno di essere ricoverata. Uno dei due è stato fatto rientrare a Rogoredo e uno a Piacenza.