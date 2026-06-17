Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpG7Giorgia MeloniMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Bonelli su ddl caccia: Assalto alla natura, Governo si comporta da serial killer della fauna – Il video

17 Giugno 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2026 "È un attacco alla natura voluto da Giorgia Meloni perché il DDL ha la firma del suo capogruppo al Senato. È un attacco indecente di chi questa destra vuole far cacciare nei parchi, sulle spiagge specie protette. Pensate l'oca selvatica. Dico a Giorgia Meloni: ma che ti ha fatto di male l'oca selvatica? Che ti hanno fatto di male, ad esempio, lo stambecco che fino a poche ore fa volevate far cacciare? È incredibile, inaccettabile quello che stanno facendo. E lo fanno nonostante l'Unione Europea gli dicono che sta violando la direttiva sulla natura europea. Sono dei serial killer del nostro patrimonio faunistico e della natura", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa al Pantheon. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Salvini sotto assedio: adesso il Capitano rischia che gli tolgano la Lega

2.

Laura Ravetto e il reato di femminicidio: «È discriminatorio»

3.

La “concertopoli” di Silvia Salis a Genova: «Ingressi riservati ai consiglieri di maggioranza»

4.

Zo***la, tr***: è scontro alla Camera. Bakkali (Pd) e Ravetto (Futuro Nazionale) leggono in aula gli insulti social – Il video

5.

Roberto Vannacci ha preso Matteo Salvini: Lega e Futuro Nazionale appaiati al 5,3%. Il generale ferisce anche la Meloni: il centrodestra è terremotato