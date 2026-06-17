Bonelli su ddl caccia: Assalto alla natura, Governo si comporta da serial killer della fauna – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2026 "È un attacco alla natura voluto da Giorgia Meloni perché il DDL ha la firma del suo capogruppo al Senato. È un attacco indecente di chi questa destra vuole far cacciare nei parchi, sulle spiagge specie protette. Pensate l'oca selvatica. Dico a Giorgia Meloni: ma che ti ha fatto di male l'oca selvatica? Che ti hanno fatto di male, ad esempio, lo stambecco che fino a poche ore fa volevate far cacciare? È incredibile, inaccettabile quello che stanno facendo. E lo fanno nonostante l'Unione Europea gli dicono che sta violando la direttiva sulla natura europea. Sono dei serial killer del nostro patrimonio faunistico e della natura", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa al Pantheon. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev