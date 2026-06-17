Condannato a due anni di carcere don Paolo Bianciotto, l’ex parroco accusato di raggirare i fedeli per ottenere denaro

Don Paolo Bianciotto, ex parroco di Madonna di Fatima a Pinerolo, in provincia di Torino, è stato condannato a due anni di carcere per circonvenzione di incapace: secondo la sentenza di primo grado emessa dal giudice Riccardo Ricciardi, l’83enne avrebbe raggirato due fedeli per estorcere somme di denaro. Le pena è sospesa con la condizionale. Don Paolo quindi non dovrà scontare la condanna in carcere a patto che paghi una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro disposta a favore dei familiari di una vittima, che si sono costituiti parte civile e assistiti dall’avvocata Anna Baldacci. Secondo quanto riporta Torino Today, la legale a margine dell’udienza ha commentato: «Siamo soddisfatti della condanna».

L’accusa aveva chiesto 4 anni di carcere

Il pm Francesco Pelosi aveva chiesto una condanna di 4 anni, senza riconoscere le attenuanti generiche A difendere il noto sacerdote, gli avvocati Simone Chiappori e Wladimiro Lanzetti, che hanno sempre sostenuto con convinzione l’innocenza di don Paolo. Dopo la lettura della sentenza, il parroco si sarebbe avvicinato a un anziano amico presente al palazzo di giustizia, domandandogli: «Ma dimmi un po’, chi c’è qui dalla parrocchia?». Poi don Paolo, che indossava una camicia azzurra con un vistoso crocifisso al collo, si è allontanato dall’aula evitando le telecamere. Si è chiuso così il processo di primo grado iniziato nell’aprile 2024. Dopo l’apertura dell’indagine, il vescovo di Pinerolo, Derio Olivero, aveva rimosso Bianciotto dalla guida della parrocchia e lo aveva destinato a un centro di recupero in un’altra località piemontese.

Il raggiro dei fedeli più fragili tra il 2018 e il 2021

I fatti incriminati risalgono al periodo tra il 2018 e il 2021. In quel periodo, infatti, don Paolo Bianciotto avrebbe ottenuto 185 mila euro da una donna e una coppia di fedeli della sua parrocchia. Secondo le ricostruzioni della Guardia di Finanza, il prete avrebbe convinto quelle persone a fare alcuni bonifici sul suo conto. Don Paolo avrebbe anche fatto un regalo alla sua perpetua: 800 mila euro, con cui la donna ha comprato due case, un’auto, due bar e altre attività commerciali.