Grazia Maria Starace si dimette: l’assessora pugliese lascia l’incarico (ma non il seggio in Consiglio regionale)

Il commento del governatore Decaro: «Potrà mostrare la sua correttezza»

Scossone nella giunta della Regione Puglia. L’assessora al Turismo, Grazia Maria Starace, ha rassegnato questa sera le proprie dimissioni, rimettendo le deleghe nelle mani del presidente della Regione, Antonio Decaro. Il passo indietro è strettamente legato alle sue vicende legali. Attualmente, l’esponente politica deve rispondere di due pesanti capi d’accusa. Una è l’indagine per concussione ai danni del suo ex marito. L’altra è l’imputazione per abusi edilizi nella casa vacanze a Vieste (anche se la difesa sostiene che era in comodato all’ex marito).

«Rimango consigliera regionale»

Starace ha preferito lasciare l’incarico esecutivo per evitare ripercussioni sull’immagine dell’istituzione regionale. «Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti, tuttavia ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe assessorili. Lo faccio con l’impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l’estremo valore che io ho sempre attribuito alle istituzioni e che riconosco in questo momento all’istituzione di cui faccio parte, la Regione Puglia», ha dichiarato. Manterrà quindi il suo seggio.

Decaro: «Potrà mostrare la sua correttezza»

«Questa sera Grazia Maria Starace ha rimesso il mandato di assessora al Turismo consegnando nelle mie mani la gestione delle deleghe assegnatele. Comprendo il suo stato d’animo e la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e nel contempo di proteggere la sua famiglia. La ringrazio per il lavoro fatto e sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato». Questo il commento del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro rende note le dimissioni dell’assessora regionale.