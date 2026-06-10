L’assessora accusata di aver revocato la licenza all’ex marito che non le paga gli alimenti

Graziamaria Starace è indagata per concussione. Oggi potrebbero arrivare le dimissioni

Graziamaria Starace, ex assessora regionale al turismo della Puglia, è indagata per concussione. Insieme al lei il sindaco di Veste Giuseppe Nobiletti e il tecnico comunale Vincenzo Ragno. La denuncia arriva dall’ex marito di Starace, l’imprenditore Alessandro Corso. A cui è stata revocata la concessione demaniale per un villaggio turistico. Come ritorsione per il mancato pagamento degli alimenti, racconta oggi Repubblica.

La storia dell’assessora e degli alimenti dell’ex marito

Un assessore di Vieste, Gaetano Paglialonga, cognato di Corso, ha registrato le conversazioni tra Starace e Nobiletti. Per questo è stato estromesso dalla giunta. Mentre lei si dice «vittima di una dolorosa vicenda strettamente personale e familiare, che mi perseguita da anni». Antonio Decaro l’aveva voluta nella sua lista, alla quale lei ha portato 7738 preferenze. Ora sarebbe sull’orlo delle dimissioni. Anche perché l’inchiesta della procura di Foggia coordinata dalla pm Paola De Martino e dal procuratore Enrico Infante potrebbe portare novità. Mentre Starace sostiene che «diversi procedimenti mi vedono come parte lesa», dopo le denunce contro Corso. L’ex marito replica di aver fatto solo «quello che dovevo e che avrebbe fatto qualunque cittadino operi nella legalità».

Il villaggio Verdemare

Corso invece non vorrebbe «questa telenovela social, perché lei resta la madre dei miei figli». La licenza è stata revocata al villaggio Verdemare, e poi restituita nel marzo 2026. «Si è trattato di un’attività di controllo nei confronti di un operatore economico, condotta con gli stessi criteri e con la medesima uniformità applicati a tutti gli altri operatori, e conclusasi con la sola richiesta di adeguamento degli impianti alla normativa comunale», ha spiegato il sindaco di Vieste. «Nessun intento persecutorio», ha aggiunto.

Secondo l’imprenditore si è invece trattato di una ritorsione per il mancato pagamento degli alimenti. La Procura ha avviato accertamenti tecnici irripetibili sul telefono di Paglialonga, che spiega: «Sono stato testimone di fatti molto gravi che vedono coinvolto il sindaco e che non potevo far finta di non vedere».