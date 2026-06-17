Incontro leader centrosinistra, Bonelli: Assenza Renzi? Non ha mandato dalle forze centriste – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2026 "Ma il problema non è l'assenza di Renzi, voglio dire Renzi non è… il tema. Il tema è un altro, che… che debba esserci una quarta gamba, o come la vogliamo chiamare, del… di questa futura alleanza progressista e per noi anche ecologista, non vi è dubbio che debba esserci. Il punto è che deve un po' comporsi: c'è Alessandro Onorato col suo progetto civico, c'è poi Magi con Più Europa, ci sono i socialisti di Maraio, poi c'è Italia Viva. E quindi va trovata una sintesi. Quando questa sintesi sarà trovata, ci confronteremo anche con loro. Non penso che Renzi abbia avuto il mandato da parte di queste forze di poter rappresentare tutti in questa fase", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa al Pantheon. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev