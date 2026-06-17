POLITICAPunti di VistaVideo "Ma quanto sei alto?", Meloni scherza con l'Emiro del Qatar al Thani al G7 – Il video 17 Giugno 2026 - 13:45 Redazione (Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saluta l'Emiro del Qatar al Thani al G7 di Evian prima del vertice sul Golfo e scherza con lui: "Ma quanto sei alto?" G7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Matteo Salvini sotto assedio: adesso il Capitano rischia che gli tolgano la Lega 2. Laura Ravetto e il reato di femminicidio: «È discriminatorio» 3. La “concertopoli” di Silvia Salis a Genova: «Ingressi riservati ai consiglieri di maggioranza» 4. Zo***la, tr***: è scontro alla Camera. Bakkali (Pd) e Ravetto (Futuro Nazionale) leggono in aula gli insulti social – Il video 5. Roberto Vannacci ha preso Matteo Salvini: Lega e Futuro Nazionale appaiati al 5,3%. Il generale ferisce anche la Meloni: il centrodestra è terremotato