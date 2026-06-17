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"Ma quanto sei alto?", Meloni scherza con l'Emiro del Qatar al Thani al G7 – Il video

17 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Francia, 16 giugno 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni saluta l'Emiro del Qatar al Thani al G7 di Evian prima del vertice sul Golfo e scherza con lui: "Ma quanto sei alto?" G7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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