Meloni al G7: Fatto un ottimo lavoro in un momento complesso dello scenario internazionale – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 17 giugno 2026 "È stato un vertice molto importante dei cui risultati sono molto soddisfatta, è stato fatto un ottimo lavoro in un momento complesso dello scenario internazionale", abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza su tutti i temi che non era scontata". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in chiusura del vertice di Evian, in Francia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev