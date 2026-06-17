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Meloni al G7: Fatto un ottimo lavoro in un momento complesso dello scenario internazionale – Il video

17 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Francia, 17 giugno 2026 "È stato un vertice molto importante dei cui risultati sono molto soddisfatta, è stato fatto un ottimo lavoro in un momento complesso dello scenario internazionale", abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza su tutti i temi che non era scontata". Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in chiusura del vertice di Evian, in Francia. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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