Meloni scherza con i cronisti al G7: Ho smesso di fumare, non ve ne siete accorti e avete "bucato" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2026 "Vabbè, ragazzi, però qui abbiamo fatto notizia per il fatto che abbiamo smesso di fumare, per il fatto che indossavamo una cravatta, per il fatto che a un certo punto ho messo una mano su un fianco così… sì, ho anche smesso di fumare diverso tempo fa, non ve ne siete accorti in tempo e quindi avete bucato la notizia". La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scherzato così con i cronisti nel corso della conferenza stampa di chiusura del G7, riferendosi alle notizie carpite durante il vertice dai video del circuito internazionale. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev