Presidente Emirati Arabi parla a bassa voce, Trump: Quando sei così ricco puoi parlare piano – Il video

(Agenzia VIsta) Evian, Francia, 16 giugno 2026 "Vedete, quando sei così ricco, puoi parlare a quel volume così basso. Mi stavo giusto chiedendo se qualcuno riuscisse a sentirlo! Ma quando sei così ricco, hai una tale sicurezza e non devi fare alcuno sforzo con la voce. È fantastico."", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla conferenza stampa a margine dei colloqui bilaterali con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti a Evian in Francia. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev