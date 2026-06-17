Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpG7Giorgia MeloniMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Presidente Emirati Arabi parla a bassa voce, Trump: Quando sei così ricco puoi parlare piano – Il video

17 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia VIsta) Evian, Francia, 16 giugno 2026 "Vedete, quando sei così ricco, puoi parlare a quel volume così basso. Mi stavo giusto chiedendo se qualcuno riuscisse a sentirlo! Ma quando sei così ricco, hai una tale sicurezza e non devi fare alcuno sforzo con la voce. È fantastico."", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla conferenza stampa a margine dei colloqui bilaterali con il Presidente degli Emirati Arabi Uniti a Evian in Francia. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Salvini sotto assedio: adesso il Capitano rischia che gli tolgano la Lega

2.

Laura Ravetto e il reato di femminicidio: «È discriminatorio»

3.

La “concertopoli” di Silvia Salis a Genova: «Ingressi riservati ai consiglieri di maggioranza»

4.

Zo***la, tr***: è scontro alla Camera. Bakkali (Pd) e Ravetto (Futuro Nazionale) leggono in aula gli insulti social – Il video

5.

Roberto Vannacci ha preso Matteo Salvini: Lega e Futuro Nazionale appaiati al 5,3%. Il generale ferisce anche la Meloni: il centrodestra è terremotato