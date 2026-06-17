Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpG7Giorgia MeloniMondiali 2026
POLITICAPunti di VistaVideo

Russia-Ucraina, Meloni: Mediatore Ue? difficile sia di grandi Paesi, guardare a medie potenze – Il video

17 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Francia, 17 giugno 2026 Il mediatore Ue per il conflitto russo-ucraino? "Se si vuole arrivare a un risultato su questo tema, credo che sarebbe molto difficile proporre una persona che proviene da uno dei grandi Paesi europei. Una scelta di questo tipo renderebbe, dal mio punto di vista, più difficile raggiungere un accordo. Mi rivolgerei quindi verso le medie potenze dell'Unione europea". Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di chiusura del G7. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Salvini sotto assedio: adesso il Capitano rischia che gli tolgano la Lega

2.

Laura Ravetto e il reato di femminicidio: «È discriminatorio»

3.

La “concertopoli” di Silvia Salis a Genova: «Ingressi riservati ai consiglieri di maggioranza»

4.

Zo***la, tr***: è scontro alla Camera. Bakkali (Pd) e Ravetto (Futuro Nazionale) leggono in aula gli insulti social – Il video

5.

Roberto Vannacci ha preso Matteo Salvini: Lega e Futuro Nazionale appaiati al 5,3%. Il generale ferisce anche la Meloni: il centrodestra è terremotato