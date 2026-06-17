Russia-Ucraina, Meloni: Mediatore Ue? difficile sia di grandi Paesi, guardare a medie potenze – Il video
(Agenzia Vista) Francia, 17 giugno 2026 Il mediatore Ue per il conflitto russo-ucraino? "Se si vuole arrivare a un risultato su questo tema, credo che sarebbe molto difficile proporre una persona che proviene da uno dei grandi Paesi europei. Una scelta di questo tipo renderebbe, dal mio punto di vista, più difficile raggiungere un accordo. Mi rivolgerei quindi verso le medie potenze dell'Unione europea". Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di chiusura del G7. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev