Trump su guerra in Libano: Israele non abbatta condomini per cercare Hezbollah – Il video

(Agenzia Vista) Evian, Francia, 16 giugno 2026 "E sapete, io sono stato molto responsabile per la Siria, e l'uomo che gestisce la Siria ora è una persona che ho messo lì insieme al Presidente Erdoğan e ad altri. Ha fatto un lavoro straordinario nel rimettere insieme le cose. Non è un boy scout, ma ha fatto un lavoro incredibile nel rimettere insieme i pezzi. Ed è molto bravo con Hezbollah, non gli piacciono. E vi dirò una cosa, Israele sta combattendo Hezbollah da troppo tempo e troppe persone vengono uccise. E non c'è bisogno di buttare giù interi condomini ogni volta che si cerca qualcuno. Perché in quei condomini ci sono molte persone, e non sono tutti membri di Hezbollah, questo ve lo posso assicurare. E ho suggerito a Israele di lasciare che sia la Siria a occuparsi di Hezbollah. Perché, a essere sinceri, penso che farebbero un lavoro migliore", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla conferenza stampa a margine dei colloqui bilaterali con l'emiro del Qatar a Evian in Francia. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev