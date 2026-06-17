Trump su guerra Ucraina: Russia dovrebbe fare un accordo, hanno perso molti uomini – Il video

(Agenzia VIsta) Evian, Francia, 16 giugno 2026 "Guardate, la Russia dovrebbe fare un accordo. La Russia ha perso una quantità tremenda di persone, e lo stesso vale per l'Ucraina. Lo scorso mese hanno perso 35.000 soldati tra i due paesi. Pensateci. Su base mensile, la media è di 25.000 persone. Per la maggior parte soldati, giovani… giovani e splendide persone. Ed è pazzesco quello che sta succedendo lì. Ma, ecco, abbiamo avuto un incontro e vedremo come andrà. Ho parlato con il Presidente Putin domenica, ed è un po' la stessa cosa. Voglio dire, continuano ad andare avanti, a combattere, a perdere soldati. Perdono così tanti soldati. Era dalla Seconda Guerra Mondiale che non si vedeva nulla di simile", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla conferenza stampa a margine dei colloqui bilaterali con l'emiro del Qatar a Evian in Francia. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev