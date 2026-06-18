Bonelli: Polemiche per foto con Fratoianni, Schlein e Conte? Vuol dire che siamo sulla strada giusta – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2026 "Sono incredibili le polemiche che si sono sollevate per una foto tra Conte, Schlein, il sottoscritto e Nicola Fratoianni. Vuol dire che siamo sulla strada giusta: tre forze che rappresentano il 41 e il 42% dei consensi nel Paese. Diamo fastidio, evidentemente. Non c'è nessuna preclusione per un centro, ma aspettiamo che faccia una sintesi tra le cinque forze che vi sono nel Paese", così Angelo Bonelli di Avs in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia VIsta / Alexander Jakhnagiev