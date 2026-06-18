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Esercito ucraino colpisce per la seconda volta in una settimana la raffineria di Mosca – Il video

18 Giugno 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 18 giugno 2026 Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che le forze ucraine hanno colpito la raffineria petrolifera di Mosca nella regione della capitale russa, per la seconda volta questa settimana, nell’ambito di un attacco con droni a lungo raggio. Secondo quanto dichiarato da Zelensky in un messaggio sui social, sono stati colpiti anche obiettivi nella regione di Rostov e in territori ucraini temporaneamente occupati. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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