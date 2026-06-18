Fontana (Pres. Camera) ai maturandi: Affrontate esami con coraggio, maturità momento indimenticabile – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2026 "Ragazzi, domani iniziano gli esami di maturità. Sono sicuramente esami importanti, che dovete affrontare con coraggio, con determinazione e con la giusta emozione. È un momento indimenticabile, che rimarrà nelle vostre vite, e sono sicuro che tra qualche anno lo rivivrete come uno dei momenti più belli della vostra vita", così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana in un video pubblicato sui social. Fonte: Agenzia VIsta / Alexander Jakhnagiev